Cyril Hanouna – Procès du RN : «On a une justice du tiers-monde», lâche l'avocat Maxime Thiébaut

L'avocat Maxime Thiébaut rappelle dans "On marche sur la tête" que la justice est composée d'hommes et de femmes qui "manquent cruellement de moyens". Il rappelle aussi que la condamnation de Marine Le Pen tient à "trois personnes qui, dans le secret d'une salle, ont pris la décision qui fait une révolution politique aujourd'hui".







Il ne mâche pas ses mots contre la condamnation de Marine Le Pen, mais il dépeint en même temps une justice à la peine. Invité d'On marche sur la tête, l'avocat à la Cour, Maxime Thiébaut, a avancé que l'exécution provisoire (donc immédiate) de l'inéligibilité de Marine Le Pen est "privatif du droit de vote", mais dans le même temps, ce spécialiste reconnaît que la justice "ce sont des hommes et des femmes, ce sont des magistrats, ce sont des greffiers, qui manquent cruellement de moyens. On a une justice du tiers-monde".

"Trois personnes dans le secret d'une salle"

Et derrière des magistrats submergés sous les dossiers, il y a des choses qui "objectivement n'ont pas été réglées" : "Quand vous avez eu le mur des cons, que vous avez le syndicat de la magistrature qui fait des déclarations à proprement scandaleuses, et hautement politiques. Quand vous avez des déclarations politiques, parfois de magistrats, de ce syndicat, et que vous aviez par exemple le parquet national financier qui avait ouvert son enquête contre François Fillon en pleine élection présidentielle de 2017, et que le pouvoir politique ne s'est pas saisi de cette problématique... Il y a quand même des brebis galeuses et il faudrait régler ce souci par souci de respect de la démocratie. Et tant qu'on ne le fera pas, on aura des problématiques qui continueront de s'installer."

Maxime Thiébaut rappelle également que la condamnation de Marine Le Pen "dépend de la composition du trbiunal". "Vous auriez pu avoir une décision complètement différente si un ou deux juges n'avaient pas été les mêmes. Parce qu'il faut quand même remettre la réalité là où elle se situe, ce sont trois personnes qui, dans le secret d'une salle, ont pris la décision qui fait une révolution politique aujourd'hui."