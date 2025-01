Cyril Hanouna - «Plus ils sont haut placés, plus c’est facile» : l'ex-détenu Pierre Botton dénonce un système de corruption en prison

Article Suggestions

Invité de "On marche sur la tête", animée par Cyril Hanouna sur Europe 1, Pierre Botton s'est exprimé sur le fonctionnement des prisons françaises en dénonçant un système pénitentiaire de corruption. “Plus ils sont haut placés, plus c’est facile”, révèle ancien homme d’affaires et ancien détenu au micro d’Europe 1.