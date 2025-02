Cyberharcèlement de la streameuse Ultia : 6 mois de prison ferme pour l'un des prévenus

Un homme de 23 ans a été condamné à 12 mois de prison, dont six avec sursis, ainsi qu'à un stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique, pour avoir notamment écrit à Ultia, une vidéaste de 29 ans, des messages d'une violence inouïe.

Un homme a été condamné à 12 mois de prison, dont six ferme, et deux autres à des peines de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris mercredi pour avoir cyberharcelé la streameuse Ultia, populaire sur Twitch. Un homme de 23 ans a été condamné à 12 mois de prison, dont six avec sursis, ainsi qu'à un stage de sensibilisation au respect des personnes dans l'espace numérique, pour avoir notamment écrit à la vidéaste de 29 ans : "J'espère que tu te fais violer en sortant de chez toi, que quelqu'un t'étrangle et te fracasse la gueule".

Deux autres hommes de 39 et 21 ans ont respectivement écopé de 10 et 12 mois d'emprisonnement avec sursis, accompagnés d'une obligation de soin pour le premier et d'un stage de sensibilisation au cyberharcèlement pour le second. Ils étaient jugés pour avoir envoyé des messages de haine comme "sale pute va te faire violer" et "Taime les chibres". Ils devront en outre verser 8.000 euros à Ultia, Carla G. de son vrai nom, au titre du préjudice moral, ainsi que 3.000 euros de remboursement de frais d'avocat. Ils ont temporairement interdiction d'entrer en contact avec elle.

"Victoire symbolique"

Un quatrième homme a été relaxé, le tribunal ayant estimé que l'infraction était "insuffisamment caractérisée". Pour Me Nathalie Tomasini, l'avocate d'Ultia, il s'agit d'une "victoire symbolique". Elle espère que la peine de prison ferme "va servir d'exemple". Elle a rappelé que seuls quatre hommes étaient jugés pour le harcèlement d'Ultia alors que près de 700 signalements avaient été effectués.

Suivie par plus de 280.000 personnes sur la plateforme Twitch, la vidéaste propose du contenu lié aux jeux vidéo et des émissions de divertissement. Elle subit depuis plusieurs années des vagues de cyberharcèlement liées à des propos tenus en 2021. Au cours de la 5ᵉ édition du Zevent, un événement caritatif en ligne qui réunit chaque année des stars du web, elle a dénoncé le comportement sexiste d'un autre participant, le vidéaste Inoxtag, envers une actrice mexicaine venue animer un direct à ses côtés.

Elle a reçu depuis des dizaines de milliers de messages d'insulte. Comme elle, de nombreuses créatrices de contenu subissent régulièrement des vagues de haine et de harcèlement sur internet. Si certains de leurs homologues masculins prennent régulièrement la parole pour dénoncer ces comportements, d'autres sont accusés de ne pas faire suffisamment de prévention au sein de leurs communautés.