Besançon : un collégien blessé par des tirs de mortier devant son établissement scolaire

Un adolescent a été légèrement blessé devant son collège à Besançon par des tirs de mortier d'artifice. Les forces de l'ordre ont interpellé un suspect âgé de 13 ans qui a reconnu les faits. Ce dernier explique avoir agi en "représailles" après son expulsion du collège visé.

Un collégien a été légèrement blessé par des tirs de mortier d'artifice devant son établissement scolaire, à Besançon, et un suspect âgé de 13 ans a été interpellé, a-t-on appris vendredi de source policière. Le suspect a reconnu les faits, expliquant avoir agi "en représailles", après son expulsion du collège visé, selon le commissariat de Besançon.

Le suspect placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès

Présenté au parquet à l'issue de sa garde à vue, il a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, précise la même source. Lundi vers 7H30, une patrouille de police est intervenue devant le collège Diderot, dans le quartier de reconquête républicaine (QRR) de Planoise, à Besançon, pour des tirs de pétards.

Un jeune homme avait été vu "en train d'utiliser un mortier d'artifice en direction de la façade de l'établissement et en direction des élèves", selon la police. Un collégien de 14 ans touché à la jambe droite a été victime de brûlures à l'arrière de la cuisse et au mollet. Un jour d'ITT (Interruption temporaire de travail) lui a été octroyé après un examen médico-légal.

Un chalumeau et un reliquat de mortier ont été retrouvés sur place par les policiers qui ont rapidement identifié un suspect, interpellé le lendemain matin au domicile de sa mère. Lors de sa garde à vue, ce jeune homme inconnu de la justice avait expliqué "avoir agi en représailles au conseil de discipline qui avait décidé de sa mesure d'exclusion", précise le commissariat.

Il avait été exclu de l'établissement scolaire suite à des menaces envers une enseignante et des personnels de l'établissement, et il avait menacé d'incendier l'établissement, indique la police. Le principal du collège et l'élève blessé ont déposé plainte.