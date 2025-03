Affaire Grégory : des nouvelles expertises qui n'ont «pas apporté d'éléments significatifs»

Article Suggestions

L'affaire du petit Grégory provoque l'émoi et l'indignation en France depuis plus de 40 ans. Agé de 4 ans, Grégory Villemin avait disparu dans la Vologne en 1984, avant que son cadavre ne soit retrouvé pieds et poings liés. Ce mercredi 26 mars, le parquet de Dijon qui mène toujours l'enquête a annoncé que les expertises complémentaires de 2024 n'ont pas permis de faire avancer le dossier.