Sécheresse historique dans les Hauts-de-France : les agriculteurs à bout de souffle

Le trimestre février-mars-avril 2024 est le plus sec enregistré dans les Hauts-de-France depuis au moins 1959, selon Météo France. Une situation critique pour les agriculteurs. Europe 1 s'est rendue à Cassel, entre Lille et Dunkerque.

À Cassel, entre Lille et Dunkerque, un vent sec du nord balaie les terres agricoles de Mathias. Cet agriculteur observe ses cultures, le regard inquiet. "On gratte, on gratte. Vous pouvez constater, on est déjà à 7-8 cm. On n’a rien d’humidité, il n’y a rien qui colle sur mes doigts", explique-t-il, dépité. Sur ses terres, le maïs souffre déjà : "Il va devenir violacé au fur et à mesure parce qu’il va chercher de l’eau."

Des sols désespérément secs

Selon Météo-France, le trimestre février-mars-avril 2024 est le plus sec enregistré dans les Hauts-de-France depuis au moins 1959. Mathias se rappelle que l’année dernière, ses champs étaient quasiment inondés. Cette année, il n’a presque rien vu tomber du ciel : "Depuis mi-février, on attend un peu d’eau, on a eu une dizaine de millimètres en tout en trois mois. Donc ça devient vraiment compliqué. Là, c’est un printemps sec. On est arrivé au mois de mai. On n’a jamais vu ça."

Face à l’urgence, l’irrigation pourrait sembler être une solution. Mais pour Mathias, elle implique des sacrifices : "Je vais devoir faire un choix de culture, parce que je ne vais pas savoir tout irriguer. C’est impossible." Pour les agriculteurs de la région, cette sécheresse persistante est plus qu’inquiétante. Elle pourrait devenir catastrophique si elle se prolonge en juin.