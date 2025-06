Royaume-Uni : les panneaux solaires bientôt obligatoires sur les nouvelles constructions

Vendredi, le gouvernement britannique a annoncé que les nouvelles constructions du pays seraient bientôt équipées de panneaux solaires "par défaut", afin de réduire les factures "avec une énergie propre et nationale". Les habitants d'"une maison britannique typique" pourrait ainsi économiser 530 livres (630 euros) par an, estime le gouvernement.

Le gouvernement britannique a annoncé vendredi que les nouvelles constructions du pays seraient bientôt équipées de panneaux solaires "par défaut", afin de réduire les factures "avec une énergie propre et nationale". Ce changement, qui passe par des modifications des réglementations de construction, sera détaillé à l'automne et "garantira que les nouvelles maisons seront modernes et économes en énergie", est-il souligné dans un communiqué.

630 euros économisés par an

Les habitants d'"une maison britannique typique" pourrait ainsi économiser 530 livres (630 euros) par an, estime le gouvernement. Les nouvelles maisons devront également être équipées d'"un chauffage bas carbone, comme une pompe à chaleur, et afficher des niveaux élevés d'efficacité énergétique". Les ménages bénéficieront d'une aide pouvant aller jusqu'à 7.500 livres sur le coût d'une pompe à chaleur, "ce qui peut faire économiser aux familles environ 100 livres par an en utilisant efficacement un tarif intelligent", selon le communiqué.

Le secrétaire à l'Énergie Ed Miliband a salué des mesures de "bon sens" pour le pays, en pointe en matière de diversification énergétique. "Ce gouvernement mérite tout le crédit pour cette percée", a estimé Ami McCarthy, de l'ONG Greenpeace. "C'est un excellent exemple de la façon dont les solutions climatiques peuvent non seulement réduire les émissions qui réchauffent la planète mais aussi améliorer la vie des gens."

L'énergie solaire sur les toits "ne se fait pas au détriment" de la campagne, ce qui "contraste avec les méga fermes solaires, qui endommagent les paysages naturels et les terres agricoles productives", a souligné Jackie Copley, de l'association CPRE, spécialisée dans la défense des zones rurales.

1,5 million de logements d'ici à 2029

Le Premier ministre Keir Starmer a annoncé la mise en place d'un programme pour créer 1,5 million de logements dans l'ensemble du Royaume-Uni d'ici à 2029. Ce plan s'inspire de celui du gouvernement travailliste à la fin des années 1940, qui a permis de construire de nouvelles zones urbaines pour pallier la pénurie de logements après la Seconde Guerre mondiale.

Le Royaume-Uni est en proie à une crise du logement depuis plusieurs années, l'offre ne parvenant pas à répondre à la demande, en hausse du fait de la croissance démographique.