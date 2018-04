Situation contrastée dans les gares, bouchons monstres : le point sur le premier jour de grève SNCF

Infotrafic #RERD : PARIS GARE DE LYON et CORBEIL ESSONNES / MELUN via COMBS LA VILLE et GARE DU NORD et VILLIERS LE BEL.

(forte affluence voyageurs dans toutes les gares, actes de malveillance à GARE DE LYON, incident signalisation et personnes sur les voies vers GARE DU NORD.)