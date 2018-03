Attaques dans l'Aude : "tout porte à croire qu'il s'agit d'une attaque terroriste" affirme Macron

Le président français Emmanuel Macron a affirmé vendredi depuis Bruxelles, juste avant le dénouement de la prise d'otage à Trèbes dans l'Aude, que "tout porte à croire qu'il s'agit d'une attaque terroriste" et qu'il serait à Paris dans les prochaines heures.

Bientôt à Paris pour "coordonner". "Je serai dans quelques heures à Paris pour suivre et coordonner l'ensemble des mesures à prendre", a déclaré Emmanuel Macron quelques minutes avant que le dénouement de la prise d'otage ne soit connu. Il s'exprimait au début d'une conférence de presse commune avec la chancelière allemande Angela Merkel à l'issue d'un sommet européen. Le chef de l'Etat a assuré de son "soutien tous ceux qui ont eu à affronter et qui affrontent encore cette situation".

"Entière mobilisation des services de l'Etat". "Les forces de l'ordre, en particulier de la gendarmerie, sont intervenues de manière très rapide et coordonnée après l'attaque dont ont été victimes d'abord des CRS", a précisé le chef de l'Etat. Le procureur de Paris François Molins, attendu sur place, "donnera dès que possible tous les éléments relatifs au début de cette enquête", a précisé le président. "Je veux assurer les habitants de Trèbes de l'entière mobilisation des services de l'Etat et en particulier des forces de l'ordre". Le preneur d'otages a été tué par les forces de l'ordre, a-t-on appris, juste après cette intervention présidentielle, de sources proches de l'enquête.