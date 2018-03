Affaire Maurras : démission en bloc de dix membres du comité des commémorations nationales

Dix des douze membres du Haut comité des commémorations nationales ont annoncé mercredi leur démission collective à la ministre de la Culture Françoise Nyssen qui avait retiré le nom de Charles Maurras du Livre des commémorations nationales 2018.

"La décision que vous avez prise de retirer le nom de Charles Maurras de la longue liste de faits mémorables établie par notre Haut-Comité au titre de l'année 2018 - après l'avoir d'abord ratifiée par une préface élogieuse- et d'interrompre la diffusion du Livre des commémorations nationales nous rend impossible, à notre plus vif regret, de continuer de siéger dans cette instance", ont écrit les démissionnaires dans une lettre ouverte à la ministre. Parmi les membres du Haut-Comité qui ont démissionné figurent notamment l'historien et ancien ministre Jean-Noël Jeanneney et l'historien Pascal Ory, spécialiste de la collaboration durant l'Occupation.

Censure ou autocensure. La ministre de la Culture Françoise Nyssen avait décidé fin janvier d'effacer Maurras du livre des commémorations nationales après des protestations d'associations antiracistes. "Vous comprendrez que, dans ces conditions, nous ne puissions continuer à siéger avec, en permanence, la menace soit de la censure soit de l'autocensure", ont écrit les membres du Haut-Comité dans leur lettre ouverte à Françoise Nyssen.

Un catalogue des dates marquantes de l'histoire de France. Volume de plus de 300 pages, publié par les Éditions du patrimoine (Centre des monuments nationaux), le Livre des commémorations nationales, est un catalogue de dates marquantes de l'histoire de France dont l'année est l'occasion de se souvenir, vendu 10 euros. Le 150e anniversaire de Maurras faisait partie de la liste.