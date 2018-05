Violences lors du 1er-Mai à Paris : Le Pen et Wauquiez accusent le gouvernement

Marine Le Pen a appelé mardi à la dissolution "des milices d'extrême gauche" après les heurts survenus en marge du défilé syndical du 1er-Mai à Paris, alors que Laurent Wauquiez a dénoncé la "faillite de l'État régalien".

"Ces milices d'extrême gauche devraient être dissoutes depuis bien longtemps. Mais le problème, c'est que le pouvoir de gauche fait preuve à leur égard d'une mansuétude et maintenant on peut presque dire d'une complicité", a dénoncé la présidente du Front national. "Ils savent qu'ils sont protégés par les mouvements de gauche, que rien n'a jamais été fait contre eux. Cette situation est inadmissible, et encore une fois c'est le pouvoir qui en porte la responsabilité", a encore estimé la leader d'extrême droite, auprès de journalistes en marge d'un rassemblement qu'elle tenait à Nice.

Inacceptable saccage de Paris par les milices d’extrême-gauche, galvanisées par le laxisme du pouvoir. Il est temps de frapper fort sur ces agitateurs professionnels ! MLP #1erMai#Austerlitz — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 1 mai 2018

Laurent Wauquiez, président des Républicains, a pour sa part regretté de "terribles images pour notre pays", dans un tweet. "Faillite de l'État régalien. Il est urgent de rétablir l'autorité : soutien total à nos forces de l'ordre qui font face à ces voyous", a ajouté le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Terribles images aujourd'hui pour notre pays. Faillite de l’État régalien. Il est urgent de rétablir l’autorité : soutien total à nos forces de l’ordre qui font face à ces voyous. #1erMai — Laurent Wauquiez (@laurentwauquiez) 1 mai 2018

1.200 black blocs recensés par la police. Des heurts ont éclaté mardi en marge du défilé syndical entre plus d'un millier de personnes encagoulées et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre ont essuyé "des jets de projectiles au niveau du boulevard de l'hôpital" ( dans le XIIIe arrondissement de Paris). Face à environ 1.200 personnes encagoulées de la mouvance radicale d'extrême gauche des "black blocs" recensées par la Préfecture de police, la police a fait usage de tirs de gaz lacrymogènes et deux lanceurs d'eau. Deux cent d'entre elles ont été interpellées.

Un Mc Donald's saccagé. Rassemblés autour de banderoles comme "Premiers de cordée, premiers guillotinés" ou "Cette fois, on s'est organisé", ils criaient "Tout le monde déteste la police" ou encore, "Paris, debout, soulève-toi". Des militants s'en sont par ailleurs pris à un restaurant Mc Donald's à coup d'engins incendiaires. Le défilé syndical a rassemblé mardi 20.000 personnes, a annoncé PP, qui a aussi dénombré 14.500 personnes hors du cortège déclaré.