Rachida Dati : "Christophe Castaner est un exécutant"

INTERVIEW

Lutte contre le terrorisme islamiste, lutte contre l’ultra-violence ou encore lutte pour la reconquête des territoires perdus de la République : les enjeux qui attendent le nouveau ministre de l’Intérieur Christophe Castaner sont grands. "Je ne sais pas si Christophe Castaner sera à la hauteur des défis à relever, il vient d'arriver, mais le gouvernement ne pourra pas dire qu’il ne savait pas", a réagi l’ancienne Garde des Sceaux Rachida Dati, au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1, mardi.

"S'attaquer fermement aux violences". L’ancien ministre de l’Intérieur "Gérard Collomb a fait un constat effroyable en partant (du gouvernement, il y a deux semaines, ndlr), c’est à tout cela qu’il faut s’attaquer : les violences urbaines, c’est partout en France et tous les jours, la montée du communautarisme qui fracture notre pays et qui est de plus en plus importante… Ces enjeux-là, il faudra que le nouveau ministre s’y attaque fermement", a affirmé la députée européenne et maire LR du 7ème arrondissement de Paris, qui attend désormais de voir Christophe Castaner "à l’œuvre".

"Le taulier, c'est Emmanuel Macron". En dépit de la nomination de Laurent Nuñez, ancien patron de la Direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI), comme nouveau bras droit du ministre de l’Intérieur, Rachida Dati estime que "le vrai taulier, c’est Emmanuel Macron". "Christophe Castaner et les autres sont des exécutants de la ligne politique assignée par Emmanuel Macron. Il n’y a pas de changement de ligne politique. Les commentateurs avaient dit que le Premier ministre Édouard Philippe avait la main, qu’il sortait grandi, que ce remaniement lui avait donné une stature... Maxi quelle est-elle ? Puisque ces nominations sont des nominations exclusivement d’Emmanuel Macron", a conclu Rachida Dati.