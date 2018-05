Nouvelle-Calédonie : "faute majeure" de Macron qui "offre la neutralité de l'Etat aux indépendantistes"

Emmanuel Macron "commet une faute majeure" car il "offre la neutralité de l'État aux indépendantistes" en Nouvelle-Calédonie, a dénoncé samedi le député Les Républicains (LR), Éric Ciotti, après le déplacement du chef de l'État dans l'archipel.

Lors d'un discours prononcé en clôture de son déplacement en Nouvelle-Calédonie, samedi soir à Nouméa, le chef de l'État a déclaré que c'était "aux Calédoniens qu'il appartient de le dire, de choisir" lors du référendum sur l'indépendance du 4 novembre, en assurant qu'il n'entendait pas prendre parti, "pas pour me soustraire à une responsabilité mais parce que ce n'est justement pas ma responsabilité". Mais "la France ne serait pas la même sans la Nouvelle-Calédonie", a-t-il également déclaré.

#NouvelleCaledonie : Emmanuel #Macron commet une faute majeure et offre la neutralité de l’Etat français aux indépendantistes. Retrouvez ma réaction: https://t.co/Rk874shTzIpic.twitter.com/yQhCnyo2Lg — Eric Ciotti (@ECiotti) 5 mai 2018

Macron "s'approprie un référendum indépendantiste". "Six mois avant la tenue d'un référendum sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, le président de la République Emmanuel Macron n'a pas souhaité exprimer de préférence pour ou contre l'indépendance. En déclarant notamment que 'le temps n'est plus à la possession unilatérale', il s'approprie le vocabulaire indépendantiste et oublie que la France ne 'possède' pas la Nouvelle-Calédonie car la Nouvelle-Calédonie c'est la France", a réagi Éric Ciotti dans un communiqué.

Une neutralité "choquante" selon Ciotti. Selon le député LR, le président "commet une faute majeure et offre la neutralité de l'Etat français aux indépendantistes. Le rôle du président de la République est de garantir l'intégrité du territoire français, pas d'être un observateur politique sur le sol national". "Cette neutralité est choquante. Les Calédoniens font pleinement partie de l'histoire de France, avec ses ombres et ses lumières. L'heure est au rassemblement et non pas aux paroles de division", conclut Éric Ciotti.