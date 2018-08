Motion de censure : "la vraie cible, c'était Emmanuel Macron et le système", affirme André Chassaigne

INTERVIEW

Les deux motions de censure déposées contre le gouvernement après l'affaire Benalla et largement rejetées par l'Assemblée, mardi, ont-elles été vaines ? Non, a affirmé le président du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR) André Chassaigne, mercredi matin sur Europe 1. "Quand on fait respirer la démocratie en obligeant le Premier ministre à venir s'expliquer devant l'Assemblée nationale, ce n'est jamais un coup pour rien. Ça permet de décortiquer la situation, de mettre le doigt là où ça fait mal", a-t-il estimé. "C'était indispensable de faire ça."

"Je revendique le fait d'utiliser l'affaire Benalla". "On s'en est pris au gouvernement mais la vraie cible c'était Emmanuel Macron et le système", a poursuivi le député PCF du Puy-de-Dôme, qui a défendu la motion PS-LFI-PCF, rejetée avec seulement 74 voix. "Je revendique le fait d'utiliser l'affaire Benalla" pour pointer "un pouvoir présidentiel extrêmement puissant", a-t-il expliqué. "Ce président sait qu'il est protégé et se permet, avec une forme de vulgarité, de dire : 'qu'ils viennent me chercher'. Il y a un article de la Constitution qui fait que s'il était démontré qu'il a commis une faute grave, il pourrait y avoir une destitution."

On a affaire à des députés qui ne portent pas leur propre parole (...) mais qui se limitent à être de petits exécutants. André Chassaigne, président du groupe Gauche démocrate et républicaine

Les députés LREM, "petits exécutants". André Chassaigne est également revenu sur sa formule employée mardi à l'Assemblée à propos des députés LREM, "digéreurs, intestins silencieux de la bouche élyséenne". Une expression "ciselée pendant le week-end", a-t-il reconnu. "Mais c'est exactement ce qui se passe. On a affaire à des députés qui ne portent pas leur propre parole mais qui, dans un système de digestion de ce que leur impose l'exécutif, se limitent à être de petits exécutants."

"Le fait majoritaire a joué" à l'Assemblée. Quant à la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, dont plusieurs députés de l'opposition ont claqué la porte et qui n'a procédé qu'à quelques auditions, le député du Puy-de-Dôme a évoqué "une forme de honte". "Le fait majoritaire a joué", a-t-il estimé. "Fort heureusement, il y a une commission au Sénat, qui n'avait pas ces limites, ces contraintes", a-t-il conclu. Cette dernière doit reprendre ses travaux à la rentrée et n'exclut pas d'entendre Alexandre Benalla lui-même.