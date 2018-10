Jean Leonetti : "La démocratie est menacée par l’islamisme radical et par le nationalisme"

INTERVIEW

Son nom revient avec insistance pour mener la liste Les Républicains aux élections européennes de 2019 : le premier vice-président du parti de droite Jean Leonetti n’a ni confirmé ni infirmé, sourire aux lèvres, sa possible candidature mardi, au micro de Sonia Mabrouk. "Ça me fait sourire car avec Laurent Wauquiez, on a dit que le projet était prioritaire par rapport à l’équipe", a-t-il déclaré.

Concédant à demi-mot que ce projet LR pour les européennes n’était pas encore "assez clair", Jean Leonetti estime malgré tout que Les Républicains "incarnent une troisième voie" face au "fédéralisme" prôné par Emmanuel Macron et face à "la sortie de l’UE" défendue par Marine Le Pen.

Son idée de la civilisation européenne. Dans une tribune publiée en juin dernier dans les colonnes du Monde, Jean Leonetti appelait à "un projet européen pour une civilisation européenne". "La civilisation européenne, c’est une certaine idée, peut-être de notre pays, de l’Europe, mais surtout de l’homme et de sa dignité, de l’égalité des hommes et des femmes ; du fait que nous sommes héritiers de la sagesse grecque, de la chrétienté, du siècle des Lumières, de la liberté…", a précisé mardi le maire d'Antibes.

"La démocratie est menacée". Et alors que le président du parti Laurent Wauquiez estime que cette civilisation européenne est aujourd’hui menacée par la vague migratoire, Jean Leonetti lui a donné raison. "Elle est menacée, il a raison. La démocratie est menacée à la fois par l’islamisme radical et par le terrorisme, et elle est menacée aussi par une forme de nationalisme et de repli. Nous devons nous battre contre les uns et contre les autres", a-t-il affirmé.