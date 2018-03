Élection en Libye, le fils de Kadhafi part grand favori : on prend les mêmes et on recommence ?

Chaque jour, Vincent Hervouet traite d’un sujet international.

En Libye, sept ans après la chute de Kadhafi, son fils Saëf al Islam, annonce qu’il sera candidat à l’élection présidentielle. Elle est prévue au printemps.

Et le comble, ce serait qu’il l’emporte ! Imaginer un peu : le fils du tyran remis sur le trône avec l’onction démocratique en plus… quelle revanche ! Ce ne serait pas une restauration, mais une vraie révolution, un tour complet, avec atterrissage à la case départ.

Est ce que c’est possible ? Des experts qui suivent la reconfiguration des pouvoirs atomisés en Libye avec autant de passion qu’un biologiste anglais les effet du Novitchok, des experts prétendent que oui.



Les nostalgiques de l’ancien régime sont si nombreux ?

Tous les Libyens, ou presque, pensent que c’était mieux, avant. Vu le chaos ambiant, c’est normal.

Saef al Islam passait pour le moins pire des Kadhafi. Le fils à Papa incarnait une forme de modernité. Un mirage d’ouverture économique, un réformateur contre la vieille garde, un peintre protecteur des arts, Tripoli moins sinistre.

Face à la révolte, il s’est montré haineux, tel père, tel fils. Il est inculpé pour crimes contre l’humanité par le TPI de La Haye.

Sur le plan politique, tout cela ne fait pas un capital.

En Libye, on est plus fidèle à sa tribu qu’aux idées.

Sur le papier, le rejeton de la grande tribu des Kadhafa peut compter sur son clan, il est soutenu par la milice de Zintan dont il était prisonnier et qui désormais le protège, celle de Belhadj à Tripoli le laissera faire, il est capable de rameuter le million de voix de la diaspora, sans compter tous ceux qui étouffent sous la tyrannie des islamistes à l’ouest et des militaires à l’est. Cela fait du monde.

C’est crédible ?

Non, mais la Libye, c’est l’autre pays des tapis volants, on raconte n’importe quoi.

C’est contagieux. On souhaite d’ailleurs bonne chance aux magistrats français. Bonne chance aussi à l’Onu qui veut organiser un référendum sur une nouvelle constitution, puis des élections législatives et présidentielle. Tout cela d’ici l’été.

Ce programme à la Suisse est irréel dans le chaos libyen.

On dit le chaos, c’est vague.

La réalité, c’est que le pays ressemble à une poubelle au bord de la mer. Trois gouvernements, deux parlements, des miliciens qui s’entretuent pour prendre un port, une route, une raffinerie, l’occasion d’un racket. Les caisses sont vides, les investisseurs se sont enfuis, mais les marchés aux esclaves ont réapparu, avec des ventes aux enchères. 600.000 migrants ont transité depuis cinq ans avant de s’embarquer pour Lampedusa.

L’élection d’un Kadhafi, ce serait la cerise sur le chaos…

La France pourrait l’accepter ?

La France prône la réconciliation. En vrai, elle soutient en douce le maréchal Haftar qui a unifié la région de Benghazi, mis la main sur les terminaux pétroliers et chassé les djihadistes.

Saef al Islam n’est pas la solution que l’étranger veut imposer de l’extérieur. Mais il fait désormais partie du problème.