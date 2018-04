Circuits courts - Production des œufs : comment changer les pratiques ? - 02/04/2018

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Production des œufs : comment changer les pratiques ? Grand Témoin 1 : Pascal Lemaire, PDG de Cocorette, leader de l'œuf alternatif (bio, plein air, label rouge) Grand Témoin 2 : Claire Hincelin, responsable communication à CIWF France (entité française de l’ONG internationale Compassion in World Farming) Reportage sur le robot Spoutnic (incite les poules à bouger) / Paul Lahcene Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Lisa Lovatt Smith, ancienne rédactrice en chef de Vogue UK et fondatrice de l’association OAfrica Coup de Main : Philippe Plançon, gérant de la ferme du Pontot à Gevrey-Chambertin (Côte d’Or). Il a installé 5 distributeurs d’œufs autour de sa ferme pour faciliter la vente directe