Circuits courts - Réhabilitons nos friches urbaines et industrielles ! - 30/03/18

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et François Geffrier, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Réhabilitons nos friches urbaines et industrielles ! · Grand Témoin 1 : Marine Vever, coordinatrice du projet « Les Grands Voisins » (Paris 14è) à l’association Ye We Kamp (le site des Grands Voisins ré-ouvre aujourd’hui) · Grand Témoin 2 : Bruno Farber, directeur général de Gingko 2, fonds d’investissement spécialisé dans la réhabilitation des friches polluées · Reportage à la friche « La belle de mai » à Marseille / Nathalie Chevance (correspondante à Marseille) Partie 2 : · Portrait (par Cyrielle Hariel) : Julie Chapon, fondatrice de Yuka (application qui scanne les produits alimentaires pour connaitre leur impact sur la santé) · Coup de Fil à Auriane Bertrand, étudiante en commerce. On prend de ses nouvelles pendant son tour du monde pour connaître les semences paysannes