Circuits courts - Comment réparer nos objets du quotidien ? - 29/03/18

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Comment réparer nos objets du quotidien ?

· Grand Témoin 1 : Floriane Richiardi, porte-parole de Spareka, site spécialiste des pièces détachées et tutoriels vidéos · Grand Témoin 2 : Marie-Noëlle Himbert, co-auteure de « Réparer nos objets ensemble » (ed. Actes Sud/ collection Je passe à l’acte) · Reportage à la Recyclerie de Paris, dans « L’atelier de René » / Paul Lahcene Partie 2 : · Portrait (par Cyrielle Hariel) : Emilie Vuillequez, fondatrice de Pro Bono Lab (association qui favorise le mécénat de compétence) · Coup de Main : Lucie Ouvrard, chef de projet à l’association Les Détritivores à Bordeaux qui participe à la semaine nationale du compostage