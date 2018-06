Circuits courts - Des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse - 28/03/2018

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Des solutions pour lutter contre la pollution lumineuse Grand Témoin 1 : Michaël Weber, maire de Woelfling-lès-Sarreguemines (Moselle), vient d’obtenir le label « Villes et villages étoilés » de l’ANPCEN Grand Témoin 2 : Anne-Marie Ducroux, présidente de l’ANPCEN (Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne) et membre de France Nature Environnement Reportage : Kawantech, entreprise de lampadaires intelligents qui varient l’intensité lumineuse / Benjamin Peter (correspondant à Toulouse) Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Julie de Pimodan, fondatrice de l’application FluiCity (renforce la démocratie participative) Coup de Main : Cédric Guyot, fondateur d’Agrikolis (points de relais gérés par des agriculteurs pour colis volumineux)