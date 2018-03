Circuits courts - Comment réinventer la vie de bureau en open-space ? - 27/03/2018

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Comment réinventer la vie de bureau en open-space ? Grand Témoin 1 : Frédéric Lafage, président fondateur d’Orfea acoustique, créateur du boîtier Silent space (brouilleur de conversations) Grand Témoin 2 : Nicolas de Benoist, chercheur chez Steelcase (concepteur d’espaces de bureau) Reportage dans l’espace de coworking « CoWorkOffice » qui vient d’être inauguré ce matin à Lesquin, près de Lille / Lionel Gougelot (correspondant à Lille) Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Noël Bauza, fondateur de ZEI (plateforme sociale qui incite au geste écologique) Coup de Main : Olivier Coustère, directeur de la « Course du Cœur » qui aura lieu demain ; l’objectif est de sensibiliser au don d’organes