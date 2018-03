Circuits courts - Comment sauver nos abeilles et nos insectes pollinisateurs ? - 26/03/2018

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Comment sauver nos abeilles et nos insectes pollinisateurs ? Grand Témoin 1 : Maxime Mularz, fondateur d’Hostabee, créateur de B-keep (boîtier connecté pour surveiller la santé des abeilles) Grand Témoin 2 : François Lasserre, entomologiste, vice-président de l’Office pour les insectes et leur environnement (Opie) Reportage avec un apiculteur du Rucher de la Bouverie dans le Var / Frédéric Michel (correspondant à Nice) Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Marguerite Dorangeon, fondatrice du site Clothparency (mode éthique) Coup de Main : Johanna Del Campo, fondatrice de l’application « Un jeu d’enfant » (entraide 2.0 entre parents)