Circuits courts - Comment changer le regard de la société sur le handicap ? / En partenariat avec La Croix - 23/03/18

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Comment changer le regard de la société sur le handicap ? / En partenariat avec La Croix Grand Témoin 1 : Mélina Kouratoras, co-fondatrice de « Handiplanet » (plateforme qui facilite les voyages à l’étranger pour les personnes en situation de handicap) Grand Témoin 2 : Philippe Sivy, comédien dans la série « Vestiaires » Avec la participation d’Antoine Peillon, journaliste à La Croix, directeur du cahier « Initiatives et Solidarités » qui nous présentera le reportage sur le club de handball de Joué-les-Tours publié aujourd’hui : « Valides et handicapés sur un même terrain » Reportage au café « Joyeux » inauguré hier à Paris où les employés sont tous trisomiques, autistes ou atteints de troubles cognitifs / Eve Roger