Vivatech 2024 : plus de 5m de long, 3 tonnes sur la balance... Le Tesla Cybertruck pose ses roues à Paris

C'est un pick-up qui fait du bruit : le Tesla Cybertruck est le dernier-né de la gamme 100% électrique du constructeur américain. Enfin sorti aux États-Unis, ce pick-up de plus de 5 mètres de long débarque au salon Vivatech, le salon de l'innovation qui se tient à la Porte de Versailles à Paris.

Un véhicule aux dimensions "très particulières"

Mais ce dernier n'est pas encore autorisé à rouler en France. Il a donc fallu un sacré camion pour transporter les presque trois tonnes de l'engin à Paris. Cet engin, subtil équilibre entre un énorme pick-up à l'américaine, un monospace futuriste et un tank, attire tous les regards.

"C'est un véhicule qui a des dimensions très particulières, pratiquement six mètres de longueur, une hauteur de 1,80 mètre. Donc ça a toujours été un peu une marque de fabrique de Tesla, d'être un peu en rupture avec l'existant. Et donc le Cybertruck s'inscrit parfaitement dans cette ligne un peu innovante et en rupture", explique Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire Cetelem et spécialiste du secteur automobile, au micro d'Europe 1.

Si proche et pourtant si loin

Le pick-up de la marque californienne est bien évidemment électrique et dispose au minimum de 400 km d'autonomie et peut abattre le 0 à 100 km/h en moins de trois secondes pour les versions les plus puissantes. La démesure se retrouve aussi dans la taille de l'écran, à l'intérieur, avec une diagonale 18,5 pouces, un record. Et s'il est mal garé, vous ne craindrez rien de plus qu'une amende : ses vitres sont incassables et Tesla promet qu'il résiste aux balles d'un fusil de chasse, mais normalement, il devrait être correctement stationné grâce à une direction 100% électronique, sans aucune liaison mécanique avec les roues, ce qui lui permet de mieux braquer qu'une berline !

Son prix de départ : 60.000 dollars pour la version deux roues motrices d'entrée de gamme et 79.000 dollars pour la version 4 roues motrices, auquel il faudra rajouter une petite somme pour pouvoir l'importer en France, le véhicule n'ayant pas pour vocation pour le moment d'être vendu sur le sol européen.