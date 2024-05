Vivatech 2024 : l'intelligence artificielle règne sur la huitième édition

Le plus grand événement européen sur les nouvelles technologies. Jusqu'à samedi, porte de Versailles, à Paris, le salon Vivatech présente les toutes dernières innovations. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place. Et une chose est sûre, l'intelligence artificielle est désormais partout, notamment pour guider les visiteurs dans le salon.

36.000 postes créés en 2023 grâce au numérique

Dans les allées, Europe 1 a pu rencontrer Louis, un avatar présent à différents endroits. Et quand on lui demande ce qui pourrait intéresser nos auditeurs dans ce salon, voici sa réponse : "Je pense que les auditeurs d'Europe 1 pourraient être intéressés par les dernières innovations technologiques. Les startups prometteuses et les tendances émergentes présentées à Vivatech, c'est un excellent moyen de rester informé sur les avancées dans les domaines de la technologie et de l'innovation".

Plutôt fluide et précis, cet avatar est développé par Jumbo Mana, une start-up strasbourgeoise. C'est le robot conversationnel 100% français. Ce type d'avatar de guide, vous le retrouverez bientôt à l'aéroport de Lyon et dans des grands magasins.

L'intelligence artificielle est donc partout dans les 55.000 mètres carrés du salon. Notamment sur le stand de La Poste avec son robot autonome de livraison de colis bientôt en expérimentation, ou bien chez CMA CGM qui l'utilise pour optimiser les trajectoires de ses navires. Fnac-Darty, qui est présent pour la première fois porte de Versailles, fait une démonstration de ce qu'apporte l'IA dans nos ordinateurs. Du côté de la santé, L'Oréal vient de développer la Skin Technology. Cela permet de créer des modèles qui se rapprochent de la peau humaine, appelée bio impression, et offre des avancées dans la recherche.

Mais l'intelligence artificielle s'implante aussi dans la mobilité avec Volocopter et son taxi volant avec ses 18 rotors qui permettent le décollage vertical. Ce dernier va normalement survoler la Seine pendant les Jeux olympiques de Paris 2024. Et concernant l'IA, l'emploi est aussi un sujet central puisque le tsunami de l'intelligence artificielle fait craindre des licenciements. Mais le numérique a créé également 36.000 postes en 2023, soit une augmentation de 10% sur un an.