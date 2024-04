États-Unis : rappel de près de 3.900 Cybertruck de Tesla lié à la pédale d'accélérateur

Près de 3.900 Cybertruck, le tout récent pick-up futuriste du constructeur américain Tesla, font l'objet d'un rappel à cause d'un problème de pédale d'accélérateur pouvant se bloquer et provoquer un accident, selon l'Agence américaine de sécurité routière (NHTSA).

Tesla "remplacera ou réparera le mécanisme" défectueux gratuitement

"Un blocage de la pédale d'accélération peut faire accélérer le véhicule de manière non intentionnelle, augmentant le risque d'accident", précise un avis de l'Agence, prévenue mercredi par le constructeur. Elle explique que cette pédale est susceptible "de se déloger et de rester coincée" et que 3.878 Cybertruck sont concernés par ce rappel. Il s'agit de tous les pick-up fabriqués entre le 13 novembre 2023 et le 4 avril 2024, indique l'organisme, notant que Tesla avait reçu un signalement de la part d'un client le 31 mars au sujet de ce problème.

Le spécialiste des véhicules électriques "remplacera ou réparera le mécanisme" défectueux gratuitement, précise la NHTSA. Le constructeur lui a précisé n'avoir pas connaissance, au 15 avril, d'un accident, de blessures ou de décès dus à ce défaut. Les Cybertruck fabriqués à partir du 17 avril seront équipés d'un nouveau modèle de cet équipement, tout comme ceux n'ayant pas encore été remis à leurs propriétaires. Ce pick-up, dernier-né de Tesla, a été dévoilé en novembre 2019, mais ses premières livraisons se sont fait attendre, intervenant seulement à partir du 1er décembre 2023.

En annonçant le 2 avril les ventes et la production du groupe au premier trimestre, Tesla n'avait pas évoqué spécifiquement celles du Cybertruck, dont la production a commencé mi-juillet. L'objectif d'Elon Musk, patron de Tesla, est d'atteindre un rythme de production annuel d'"un quart de million", "courant 2025". Le carnet de commandes dépassait le million en novembre. Ce pick-up affiche une autonomie de 400 à 800 km, selon les modèles, et une capacité de traction de plus de six tonnes. Sa carrosserie est composée de plaques d'acier inoxydable, pour assurer sa solidité.