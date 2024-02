Un monde sans smartphone est-il possible ? Au MWC 2024, ces entreprises en rêvent

C'est l'un des salons les plus incontournables pour le monde de la tech : le Mobile World Congress se tient cette semaine à Barcelone. Alors que le marché du smartphone ralenti, de plus en plus d'entreprises songent à se débarrasser du smartphone, mais à en garder l'essentiel. Voilà l'objectif des deux projets les plus avancés : le boîtier connecté de Rabbit et le badge intelligent de Humane.

Se débarrasser de notre portable

D'un côté, les clients pourront avoir une petite boîte qui tient dans la poche, équipée d'un écran, de deux micros, d'un haut-parleur et d'une caméra qui filme à 360 degrés. Et de l'autre, ils auront une broche connectée qui fonctionne comme un assistant vocal et qui vous permet de projeter des informations dans la paume de votre main.

Ces deux objets ont pour ambition commune de vous faire lâcher votre portable explique Florent Roulier, responsable innovation au sein du cabinet Niji : "On va se passer de l'écran et on va vraiment interagir très différemment avec cet appareil", promet-il au micro d'Europe 1.

Vers une "adoption conséquente"... ou pas

"On n'utilise plus le smartphone comme aujourd'hui mais on garde l'intelligence qui est quand même utile au quotidien, on garde cet assistant intelligent. Il s'agit de concepts vraiment novateurs, qui créent des ruptures d'usage, qui sont peut-être un peu en avance. Peut-être que cela ne va pas prendre tout de suite ou pas sous cette forme. Donc on va voir dans les années qui viennent s'il y a une adoption conséquente ou pas", ajoute-t-il.

En attendant de se passer totalement de notre smartphone, il y a une autre tendance qui prend de l'ampleur : celle des téléphones minimalistes, sans écran tactile ni applications pour les réseaux sociaux.