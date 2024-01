Samsung veut révolutionner l'utilisation du smartphone grâce à l'intelligence artificielle

Nos smartphones voient arriver la vague de l'intelligence artificielle (IA). L'un des premiers fabricants à proposer des services grâce à cet ensemble de théories et de techniques est le Sud-coréen Samsung. Le groupe vient de présenter une nouvelle gamme de téléphones, le Galaxy S24, le S24 Plus et le S24 Ultra. Europe 1 a pu tester ces nouveautés.

Résumés de pages web, retouche de photos...

Parmi les fonctionnalités les plus bluffantes, la traduction simultanée, possible dans 13 langues. Imaginons que vous êtes en Corée du Sud mais que vous souhaitez garder vos habitudes. Vous demandez à votre téléphone : "À quelle heure commence la matinale d'Europe 1 ?". L'interlocutrice comprend et répond en coréen mais heureusement sa réponse est rapidement traduite en français. Une technologie bien utile au restaurant lorsque l'on est à l'étranger et cela fonctionne même sans réseau si vous avez téléchargé la langue souhaitée avant de partir.

Vous pourrez aussi résumer une interminable réunion enregistrée avec votre dictaphone en quelques lignes. Sur Internet, vous pourrez synthétiser un très long texte. Et la recherche ne se fera plus en quelques clics mais avec le bout de votre index, explique François Hernandez de Samsung France. "J'ai juste à entourer sur l'écran de mon téléphone ce que je vois et instantanément, ça va lancer une recherche. Ça s'intègre de manière très simple."

L'intelligence artificielle permet de retoucher ses photos, de supprimer une ombre, de déplacer un objet et de remplir ensuite le vide. Des fonctionnalités qui existent déjà mais qui sont ici beaucoup plus simples et rapides d'utilisation. Pour Samsung, l'enjeu commercial est majeur puisqu'en 2023, leurs ventes de téléphone ont baissé de 13% et Apple est redevenu le numéro 1 mondial.