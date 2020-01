Safra : le premier autobus hydrogène

LA FRANCE BOUGE

Le projet Businova est né d’une volonté de Safra de développer un produit industriel répondant aux besoins liés à la transition énergétique sur le secteur du transport public : concevoir un autobus propre, capacitaire, facile à exploiter et avec un design innovant. Businova est donc un autobus électrique conçu autour de deux innovations majeures : un design extrêmement attractif et une architecture qui permet à ce véhicule de pouvoir s’adapter aisément à tous types de motorisations.

Le premier autobus hydrogène fabriqué en France a été inauguré en juin 2019, sur l’agglomération Artois-Gohelle, faisant de Safra le premier constructeur d’autobus hydrogène de France. Cette même année, Safra Constructeur annoncera la commande d’un prototype électrique hybride rechargeable, avec prolongateur d’autonomie au gaz. Ce véhicule sortira fin 2020, et circulera sur l’agglomération Grenobloise.

Vincent Lemaire, président du Groupe Safra : "Audace, frugalité, passion, risque, enjeux d’entreprise mais aussi de façon plus globale, succès et échecs accompagnent le quotidien d’une équipe formidable qui œuvre techniquement, commercialement et financièrement à la réussite du projet Businova."