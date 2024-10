Renault relance sa 4L en version électrique, avec un prix d'entrée «en dessous des 30.000 euros»

La nouvelle 4L électrique est une version "à tout faire" de la R5 et arrivera en 2025, a indiqué Renault lundi lors de la présentation du modèle au Mondial de l'auto de Paris. "Renault 4 est la voiture à vivre de référence, c'est une véritable aventurière du quotidien, polyvalente à souhait, à l'aise en ville comme à la campagne, seule ou en famille", a déclaré Fabrice Cambolive, directeur général de la marque, lors de la présentation du nouveau modèle.

Cette "R4" reprend les formes et quelques détails de la 4L originale

Au premier coup d'œil, les formes rappellent la 4L des années 60 mais en version moderne. "Un avant assez vertical, un capot horizontal mais qui accélère au dernier moment un peu pour aller rencontrer la calandre et puis l'arrière, incliné, penché presque jusqu'au sol, jusqu'aux pare-chocs", indique Gilles Vidal, directeur du design chez Renault.

Une voiture polyvalente

Toit ouvrant en toile, petite vitre en forme de trapèze au dessus de la roue arrière, les références sont présentes. À l'intérieur, vous trouverez deux écrans dix pouces ainsi que Google intégré et des aides à la conduite inédites pour un véhicule de cette gamme, détaille Bruno Vanel, directeur de la performance produit de Renault : "Si on le souhaite, elle adapte directement la vitesse en fonction des panneaux qu'elle va lire. Sur l'autoroute, la voiture va se réguler en fonction de la voiture qui la précède et va garder une distance de sécurité constante."

La 4L, une voiture à tout faire, avec un grand coffre carré. "On a mis le seuil de chargement du coffre dix centimètres plus bas que la plupart des voitures. Vous savez, la première Renault 4 on s'asseyait pour pique-niquer, c'est un peu ça que l'on a voulu refaire", poursuit Bruno Vanel. Et même en claquant la porte, la version 2024 est plus douce que la version d'origine.

Un prix d'entrée "en dessous des 30.000 euros"

Si le prix des différentes versions de cette R4 n'ont pas encore été divulgués, le patron de Renault Luca de Meo a promis lundi soir sur RTL un prix d'entrée "en dessous des 30.000 euros".