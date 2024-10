Mondial de l’auto : les immanquables du salon avec parmi eux, la première présentation du futur coupé sportif d’Alpine

Sur le stand d'Alpine lors de cette 90eme édition du Mondial de l'Auto, elle devrait attirer les regards : l'A390, dans sa version Beta, proche du classique "bleu alpine". Une voiture sportive, plutôt coupé que SUV, qui sortira de l'usine de Dieppe en 2025.

"On voit le futur, mais ce n'est pas facile de pouvoir l'expliquer au client"

"C'est une voiture que l'on a voulue polyvalente, mais extrêmement sportive. Et donc, on l'a décrit comme un sport fastback. Le fastback, ça nous permet de décrire la ligne du toit, en plongeant d'une ligne continue, avec l'aérodynamisme de la voiture, faire une proposition extrêmement élégante et sportive", explique Sovany Ang, vice-présidente Produit Performance de la marque.

Le modèle que les visiteurs pourront découvrir propose un cockpit futuriste, proche de l'esprit Formule 1. Pas de tableau de bord, mais trois lames de verre qui créent un effet holographique : "Nous, on voit le futur, mais ce n'est pas facile de pouvoir l'expliquer au client, sans support, et donc le show, car permet de montrer ça un petit peu en avance".

Renault de son côté présentera "Emblème", démonstrateur des innovations technologiques qui permettront d'atteindre le zéro carbone en 2040. Citroën a également promis un "show car exceptionnel", et ce sera une surprise.