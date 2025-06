Plus d'un cadre sur trois utilise l'IA régulièrement au travail selon une étude

Selon une étude de l'Apec publiée ce mardi, plus d'un cadre sur trois dit utiliser des outils d'intelligence artificielle générative dans le cadre professionnel au moins une fois par semaine. 35% d'entre eux utilisent certaines IA comme ChatGPT, Copilot ou Gemini très régulièrement.

L'enquête de l'Association pour l'emploi des cadres montre que 35% des cadres utilisent des outils comme ChatGPT, Copilot ou Gemini très régulièrement : 12% d'entre eux disent y avoir recours tous les jours ou presque et 23% au moins une fois par semaine.

Les entreprises de plus en plus convaincues de l'utilité de l'IA

S'ajoutent 14% qui indiquent utiliser l'IA au moins une fois par mois, 13% moins d'une fois par mois et 38% jamais. Les moins de 35 ans sont en tête des utilisateurs réguliers (42%), devant les 35-54 ans (35%) et les 55 ans et plus (26%). Les managers y ont aussi davantage recours (42%) que les non-managers (30%).

L'usage de l'IA se fait majoritairement (56%) sans se cacher de l'employeur, et les cadres utilisateurs réguliers mettent en avant un gain de productivité et d'efficacité, le fait d'améliorer la qualité de leur travail, ou encore le fait de trouver de nouvelles idées.

Les entreprises sont de plus en plus convaincues de l'utilité de l'IA, indique également l'étude : c'est le cas de 76% des grandes entreprises (+14 points en un an), 55% des PME (+11 points) et 49% des TPE (+7 points). Elles acceptent et encouragent davantage le recours à l'IA. Mais seul un cadre sur quatre (24%) a déjà bénéficié d'une formation à l'IA, alors qu'ils sont 72% à le souhaiter.

Le regard des cadres sur l'impact de l'IA sur leur métier est par ailleurs nuancé : 37% y voient une opportunité, 22% une menace et 36% autant l'une que l'autre. Deux ans plus tôt, 22% y voyaient une opportunité et 30% une menace. L'enquête a été réalisée en ligne en mars auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 cadres du privé et par téléphone auprès d'un échantillon de 1.002 entreprises employant au moins un cadre.