Pascal Praud et vous - Robots dotés de l'IA : «On assiste à un début de crise identitaire pour l'être humain», expose une philosophe

La vidéo du robot Optimus de Tesla en train de danser fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, une philosophe qui s'intéresse aux nouvelles technologies évoque "une crise identitaire pour l'humanité".

Faut-il s'amuser, ou au contraire, avoir peur d'une vidéo montrant le robot Optimus de Tesla, la société d'Elon Musk, danser comme un être humain ? Cette scène fait le tour des réseaux sociaux, et pour Gabrielle Halpern, philosophe et auteure du livre Créer des ponts entre les mondes, "la question de l'identité est posée". "Tous ces robots, celui-là en particulier, posent la question 'c'est quoi un être humain ?' (...) On assiste à un début de crise identitaire pour l'être humain", affirme-t-elle dans l'émission Pascal Praud et vous.