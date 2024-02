Orange entame la démantèlement progressif du réseau ADSL : ce que cela va changer pour les usagers

Dans l'histoire d'Internet, l'ADSL fera bientôt figure d'animal préhistorique. Orange a, en effet, entamé le démantèlement progressif du réseau cuivre, qui fournit, encore aujourd'hui, une connexion et un accès au téléphone à de nombreux foyers. Mais avec le déploiement à vitesse grand V de la fibre optique, synonyme de très haut débit, l'opérateur avait annoncé, en 2019, la fin de l'ADSL pour 2030. Les travaux de démantèlement ont commencé en fin d'année dernière et vont s'étaler jusqu'au terme de la décennie.

Ce débranchement du réseau cuivre, qui concerne d'ailleurs l'ensemble des opérateurs, est également motivé par les aspirations nouvelles des clients, notamment depuis la crise sanitaire. Les confinements successifs et le recours plus systématique au télétravail ont accru la nécessité, pour de nombreux foyers, de disposer d'une connexion de meilleure qualité. La fibre optique est, par ailleurs, moins sensible aux aléas climatiques et se veut moins gourmande en énergie que l'ADSL.

"98% de foyers raccordables à la fibre en 2025"

Reste que son déploiement n'est pas encore ficelé sur l'ensemble du territoire. De nombreuses zones restent encore privées d'accès au très haut débit et cette disparition annoncée de l'ADSL peut donc susciter quelques inquiétudes chez les habitants concernés. Renaud Kayanakis, spécialiste des télécoms au sein du cabinet SIA Partners, se veut toutefois rassurant. "Nous aurons 98% de foyers raccordables à la fibre en 2025", assure-t-il. D'autant que les opérateurs ont l'obligation de proposer une alternative fibre, en cas de coupure de l'ADSL, en vertu du règlement imposé par l'Arcep.

Les usagers n'auront alors pas le choix et devront abandonner l'ADSL au profit de la fibre. Un basculement loin d'être automatique aujourd'hui, y compris au sein des foyers éligibles. "On a un certain nombre de personnes qui peuvent techniquement accéder à la fibre, mais qui prennent le parti de rester sur l'ADSL. Soit parce que la fibre coûte plus cher, soit parce qu'ils ne souhaitent pas qu'on fasse des trous chez eux ou parce qu'ils sont satisfaits de leur connexion actuelle", indique Renaud Kayanakis. À ce jour, seul 75 % des foyers éligibles ont opté pour la fibre optique.

D'autres alternatives

Pour tous ceux qui n'auraient pas pris les devants, au moment du débranchement du réseau cuivre, des alternatives seront néanmoins disponibles. À l'image des box 4G et 5G qui utilisent le réseau mobile pour fournir une connexion internet.

Il est également possible de disposer du très haut débit par connexion satellite, moyennant tout de même des coûts d'installation assez élevés. Pour connaître le calendrier du démantèlement de l'ADSL, Orange a mis en ligne cette carte qui dresse la liste des communes déjà concernées et celles qui doivent l'être dans les prochaines années.