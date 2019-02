Nous avons testé la "Galaxy Watch" : Samsung a trouvé un bon équilibre

TEST

Depuis leur lancement, les montres connectées sont souvent regardées comme un objet gadget. Pourtant, après de premières tentatives qui faisaient plus penser à un ordinateur accroché au poignet qu'à une montre, les constructeurs ont amélioré leurs produits. Ils proposent de plus en plus d'options, différentes tailles, des matériaux plus nobles et un choix varié de bracelet. Après une dernière version efficace, mais peu discrète, Samsung propose ainsi la Galaxy Watch. Europe 1 l'a testée.

Un design beaucoup plus soigné. Premier bon point : Samsung a complètement retravaillé le design de sa montre, principal écueil de la génération précédente. Surtout, deux tailles différentes sont désormais proposées. Le premier modèle, de 42mm (que nous avons testé) s'adapte parfaitement à un poignet fin, tandis que le modèle de 46mm séduira les amateurs de montres plus volumineuses. Pour chaque taille, plusieurs coloris sont ensuite proposés. Dans les deux cas, l'accroche standard permet de choisir n'importe quel bracelet dans le commerce, un plus pour ceux qui ne trouveraient pas leur bonheur dans ceux proposés par le constructeur.

Fluide et complète. Comme le précédent modèle, la Galaxy Watch permet de naviguer dans l'interface et dans les menus grâce à la couronne du cadran. Il est donc possible de passer facilement d'une application ou d'une fonction à l'autre. Les boutons, assez gros, permettent de limiter le nombre d’erreur lorsqu'il est nécessaire de tapoter sur l'écran. A l'usage, les deux boutons placés sur le côté droit de la montre permettent également d'accéder facilement aux différentes options. L'écran OLED de 1,2 pouce est lui suffisamment lumineux et contrasté pour permettre la lecture des informations au soleil.

Parmi les applications proposées, celle dédiée au suivi d'activité, une des premières demandes des utilisateurs, est particulièrement bien pensée. L'accéléromètre, l'altimètre, le baromètre, le gyroscope et le GPS permettent une mesure précise de plusieurs types d'activité. Elle peut également proposer ses sessions comme un coach et vous rappelle régulièrement de bouger lorsque vous restez trop longuement derrière votre écran. La consultation des notifications est également bien pensée et se fait facilement.

Une bonne autonomie. Samsung promet une autonomie de sept jours, soit bien plus que la majorité des montres connectées du marché. La réalité est un peu en deçà. Lors de notre test, nous avons réussi à tenir quatre jours sans recharger la montre, ce qui la place déjà bien au-dessus de ses concurrentes et évite d'avoir à la brancher tous les soirs. Un vrai plus.