Au bureau, un employé est interrompu 275 fois par jour, selon une étude

Une enquête sur les indices des tendances du travail a été menée par Microsoft. Selon l'étude, le travailleur moyen serait de plus en plus sujet à la déconcentration et à des sollicitations extérieures, et serait interrompu toutes les deux minutes, soit 275 fois par jour.

Une enquête, publiée le 17 juin 2025, sur les indices des tendances du travail a été menée par Microsoft. En tout, plus de 31.000 travailleurs ont été interrogés. Réunions, messages, sollicitations... Ce rapport met en lumière la réalité du monde du travail d'aujourd'hui où, pour beaucoup, la journée n'a ni début ni fin.

Le rapport fait l'état de chiffres conséquents. Selon Microsoft, un employé serait interrompu toutes les deux minutes, soit 275 fois par jour, par une réunion, un mail, un message, ou encore une question d'un collègue durant ses heures de travail. À noter que l'enquête n'a pas pris en compte l'utilisation des réseaux sociaux, des plateformes de musique ou d'autres sollicitations extérieures.

Selon l'étude, le travailleur moyen reçoit 117 e-mails par jour, la plupart d’entre eux étant parcourus en moins de 60 secondes. La boîte mail est également consultée dès les premières heures de la journée, 40% des personnes sont en ligne à partir de six heures du matin pour connaître les priorités de la journée. Par ailleurs, cette invasion des e-mails dans le monde du travail affecte également les discussions, qui sont en baisse de 5%, mais aussi la concentration.

Des conséquences sur la vie privée

La messagerie Teams, largement utilisée dans le monde professionnel, est aussi un vecteur de sollicitations. Avec plus de 153 messages reçus, l'application, elle aussi, participe à cette déconcentration générale observée dans l'étude, notamment en raison des notifications perpétuelles.

Les frontières entre vie privée et vie professionnelle sont ainsi largement impactées, avec de plus en plus de personnes qui admettent travailler en dehors des heures de travail. Depuis un an, les réunions après 20 heures ont augmenté de 16%, et plus de 50 messages sont reçus en dehors des heures de bureau. On remarque également que près d'un tiers des personnes (29%) consultent de nouveau leurs boîtes mail passé 22 heures.

Ainsi, cette étude menée par Microsoft montre que près de la moitié des employés (48%) et plus de la moitié des dirigeants (52%) déclarent que leur travail leur semble chaotique et fragmenté.