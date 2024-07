Marché automobile : l'hybride est-il l'avenir de l'électrique ?

En 2025, le taux d'émission de CO2 autorisé en Europe va drastiquement baisser et pour éviter de lourdes amendes en cas de non-respect des nouvelles règles, les constructeurs misent sur la forte poussée de l'électrique. Sauf que depuis quelques mois, les ventes stagnent.

"Ça répond aux attentes des clients"

Voilà pourquoi la technologie hybride devient la solution miracle à court terme, plus 41% de ventes chez Stellantis depuis le début de l'année, constate Sébastien Jacquet, vice-président en charge des projets d'ingénierie : "Ça répond aux attentes des clients. Avoir un gain de consommation, réduire la consommation à l'usage de 20%. C'est une moyenne, ça peut monter jusqu'à 25, 30% dans un cycle vraiment urbain. Et puis le moteur électrique permet d'avoir beaucoup de couple à bas régime, donc c'est très agréable à conduire".

Stellantis n'est évidemment pas seul à miser sur l'hybride qui représente désormais 44% des ventes de Renault. C'est plus que l'essence et le diesel réunis. Et le pionnier, Toyota, profite logiquement de cette vague. La Yaris est la voiture hybride la plus vendue en France où globalement, la part de cette motorisation a grimpé de 25% ces six derniers mois.