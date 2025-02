«Ça fait partie de notre patrimoine» : au Salon Rétromobile, les visiteurs de tous les âges célèbrent l'automobile

Pour tous ceux qui ne trouvent pas leur bonheur dans les catalogues automobiles actuels, courez vite au Salon Rétromobile qui se déroule toute cette semaine à Paris, Porte de Versailles. Cette année, on y célèbre notamment les 70 ans de la Citroën DS mais pas que. C'est ce qu'est allé voir le reporter d'Europe 1 sur place.

Éric ne manquerait ce rendez-vous pour rien au monde. Passionné de vieilles voitures comme la Renault 5 Turbo. Pour lui, le Salon Rétromobile, c'est un moment de nostalgie : "On revient ici pour essayer de retrouver un peu le petit truc d'enfance, le petit truc d'antan qui permet de nous replonger 40 ans en arrière. Une Ferrari électrique, ça n'a aucun sens. Je reste encore à l'ancienne ou aux voitures qui m'ont fait rêver quand j'étais jeune et qui continue à me faire rêver".

"Ça fait partie de notre patrimoine"

Pas de nostalgie chez Gauthier, 23 ans, mais quand même un goût pour l'ancien : "Ce que j'aime voir en fait, c'est de la vieille mécanique, approcher certaines voitures qu'on n'approcherait jamais dans la vie de tous les jours. Bien évidemment, les voitures de collection, c'est hyper intéressant et surtout les marques françaises. Ça fait partie de notre patrimoine. J'aime bien entendre la combustion et les moteurs".

Encore plus jeune, Liam, 17 ans, venu avec son père, s'intéresse lui surtout au design : "Les voitures des années 1960-1970, je les trouve beaucoup mieux réussies. Les voitures modernes sont un peu trop arrondies, on va dire. alors que les voitures d'avant étaient vraiment taillées pour être belles et pour être performantes, en toutes circonstances".

Même si les visiteurs sont là pour les voitures de collection, beaucoup s'arrêtent tout de même sur le stand de Renault pour découvrir la R5 et la 4L en version électrique.