Apple dévoile l'iPhone 16e : plus abordable, plus puissant et boosté à l'intelligence artificielle

Apple a récemment dévoilé son dernier smartphone, l'iPhone 16e, qui se distingue par son prix plus abordable que l'iPhone 16 et ses caractéristiques avancées puisqu'il intègre l'intelligence artificielle d'Apple.

Apple a annoncé mercredi la commercialisation d'une version moins chère de son iPhone 16, dernière génération de son smartphone vedette, mais nettement plus onéreux que le SE qu'il va remplacer. En France, il faudra débourser 719 euros pour 128 Go de mémoire pour se le procurer. Et évidemment un peu plus pour les autres versions : 849 euros pour 256 Go de mémoire et 1.099 euros pour 512 Go de mémoire.

Un prix inférieur à celui du 16

L'iPhone 16e dispose d'un écran de 6,1 pouces et se substitue ainsi à ce qui aurait été la quatrième génération du SE. Selon Apple, le 16e présente une autonomie moyenne supplémentaire de 12 heures par rapport au SE. Il offre "une option plus abordable qui permet d'ouvrir l'iPhone à encore plus de gens", a expliqué Kaiann Drance, vice-présidente marketing pour l'iPhone, cité dans le communiqué.

Autre différence, l’appareil photo qui ne comporte plus qu'un seul objectif à l’arrière, contre deux pour l’iPhone 16. Si le prix du 16e est inférieur à celui du 16 (comptez 969 euros au minimum), il est, en revanche, bien plus élevé que pour le SE, vendu actuellement 529 euros en France.

Intégration de l'intelligence artificielle d'Apple

Le tarif élevé du 16e s'explique pour partie par les améliorations technologiques de l'iPhone, en particulier l'addition du système d'IA Apple Intelligence, qui nécessite un microprocesseur plus performant. Il s'agit de l'A18, puce exclusive à Apple et développée en collaboration avec le concepteur de semi-conducteurs Arm. Apple Intelligence permet notamment de rechercher une photo dans ses albums simplement en la décrivant à l'interface IA ou de créer son propre émoji.

Les précommandes débuteront le 21 février 2025 à 14 heures, avec une disponibilité en magasin prévue pour le 28 février 2025.