Le télescope spatial Hubble à l'arrêt depuis plusieurs jours

Le télescope Hubble, en service depuis plus de 30 ans dans l'espace, ne fonctionne plus depuis plusieurs jours, a annoncé vendredi la Nasa en indiquant continuer à "travailler pour résoudre le problème". "Le télescope lui-même et les instruments scientifiques sont en bonne santé", a rassuré l'agence spatiale américaine. Mais l'ordinateur qui contrôle ces instruments "s'est arrêté dimanche 13 juin" en fin d'après-midi, heure américaine. Un test pour le relancer a échoué le lendemain.

Un système informatique conçu dans les années 1980

Le problème viendrait d'un module de mémoire abîmé, selon les premières indications. Une tentative pour basculer sur un module de secours a également échoué. Le système de cet ordinateur a été développé dans les années 1980. Il est embarqué à bord d'un module ayant été remplacé en 2009 lors d'une mission de maintenance sur le télescope.

Hubble, lancé en 1990, a révolutionné l'astronomie et bouleversé notre vision de l'Univers, en accumulant les images du système solaire, de la Voie lactée et de galaxies très lointaines. Un nouveau télescope spatial, James Webb, doit être mis en orbite fin 2021. Présenté comme le "grand frère" du télescope Hubble, il devra permettre d'observer l'Univers lointain avec une précision inégalée.