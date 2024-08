Le Sénégal lance avec succès son premier satellite

Le Sénégal a placé avec succès son premier satellite en orbite, a annoncé le président Bassirou Diomaye Faye, jugeant que ce lancement marque un pas majeur vers la "souveraineté technologique" du pays. Ce satellite, GAINDESAT-1A, a été lancé à 18H56 GMT vendredi depuis la base de Vandenberg en Californie, a-t-il indiqué sur le réseau social X vendredi soir.

"Un pas majeur vers notre souveraineté technologique"

"Fruit de cinq années de travail acharné de nos ingénieurs et techniciens, cette avancée marque un pas majeur vers notre souveraineté technologique. Je tiens à exprimer toute ma fierté et ma reconnaissance à tous ceux qui ont rendu ce projet possible", a-t-il écrit. Selon la télévision publique RTS, le satellite a été conçu et fabriqué par des ingénieurs sénégalais, en partenariat avec le Centre spatial universitaire français de Montpellier (CSUM).

Selon RTS, une fusée Falcon 9 a mis en orbite depuis la base de Vandenberg plusieurs satellites, dont le GAINDESAT-1A. Ce satellite sera notamment chargé de collecter des données pour diverses agences étatiques, dont la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau, afin de mieux gérer les ressources du pays. Il collectera aussi des données pour l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie afin d'aider à améliorer les prévisions météorologiques et la sécurité aérienne, ajoute RTS.