Le mondial de l’automobile met à l’honneur l’hybride dès lundi à Paris

J-2 pour le mondial de l’auto. Le salon mondialement réputé fait son grand retour pour une nouvelle édition placée sous le signe de l’hybride. Les ventes de véhicules neufs sont en baisse, qu'elles soient électriques ou thermiques. De son côté, l’hybride, associant le thermique à l’électrique, représente à lui seul 43% des ventes de voitures neuves en France. Il connaît un succès qui s’amplifie davantage, y compris sur le marché de l’occasion de façon durable.

"Plus simple qu’un véhicule thermique"

Sur les neuf premiers mois de 2024, les motorisations hybrides ont dépassé l'essence avec 33 % du marché. Renault, Peugeot, Toyota et Hyundai en ont d’ailleurs profité, comme le constate le président France de Hyundai, Lionel French. "Il y a un focus important du marché sur la technologie hybride puisqu’elle est plus vertueuse qu'un véhicule thermique pur et dur et plus simple d'utilisation qu'un véhicule 100% électrique".

Un succès sur le marché de l’occasion

Sur le marché de l’occasion, l’hybride connaît une progression de 30% sur un an, explique Valentin Bourrelier, responsable de l'agence Aramis Auto Les Ulis (Essonne). "Les habitudes d'achat ont évolué. C'est vraiment entré dans les mœurs. Les clients sont informés, on consomme moins avec et on a très peu de contraintes."

L'arrivée massive de modèles micro hybrides, c'est-à-dire sans moteur électrique mais avec une petite batterie, a accéléré l'adoption de cette motorisation moins chère que l'électrique et réduit la consommation de carburant d'environ 15%.