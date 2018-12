Instagram change sa présentation par accident... et suscite un tollé

Instagram a fait un cadeau de Noël accidentel à une partie de son milliard d'abonnés jeudi en remplaçant le défilement vertical habituel par un défilement horizontal. Le cadeau était empoisonné et le tollé ne s'est pas fait attendre.

Défilement horizontal. Une partie des abonnés de l'application de partage de photos, qui appartient à Facebook, s'est vue forcée non seulement de faire défiler les photos horizontalement, mais en plus de devoir s'arrêter sur une photo et la faire remonter sur l'écran pour voir les commentaires en dessous.

Les utilisateurs en colère. Un changement des habitudes qui n'a pas du tout plu si l'on en croit les multiples remarques sous le mot-dièse #instagramupdate et son cortège de mèmes. Alex Heath, reporter réseaux sociaux chez "Cheddar", un site d'informations, a manié l'ironie pour interpeller l'entreprise : "Je suis sûr que (ce changement) ne provoquera AUCUN retour de bâton" :

I have the new Instagram horizontal scroll interface. I’m sure this will not be met with any backlash WHATSOEVER. But seems maybe intended to reduce mindless vertical scrolling? cc @mosseri comments at the end pic.twitter.com/fwmtbfjFaf