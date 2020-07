Geoguessr, le jeu d'orientation qui vous parachute n'importe où dans le monde

Si vous êtes à la recherche d'un jeu original pour les vacances, que vous aimez la géographie et que vous vous débrouillez à la chasse au trésor, Geoguessr est peut-être ce qu'il vous faut. Ce jeu en ligne, développé à partir de captures d'écran issues de Street view - l'outil de Google permettant de visualiser n'importe quel lieu du monde grâce à ses coordonnées GPS - peut même être l'occasion de vous mesurer à vos proches.

Des indices à repérer dans le paysage

Le principe est simple : vous êtes "parachuté" à un endroit, complètement au hasard et vous devez deviner où vous êtes. Comment ? En repérant les marques des voitures, les signes sur la chaussée, les plans, les pancartes... Comme dans l'outil de Google, il est possible de se déplacer un peu, et donc d'aller lire un panneau au bout de la rue, par exemple. Mais encore faut-il être capable de placer le nom de la localité que l'on y découvre !

Car il ne suffit pas de taper le nom de l'endroit où l'on pense se trouver une fois l'enquête terminée : il faut positionner une punaise sur une carte du monde. Plus celle-ci est proche de l'endroit où les images ont réellement été prises, plus on gagne de points.

Un temps de recherche limité ou non

Le jeu peut se disputer à deux, chacun son tour, et en limitant ou non le temps de recherche des indices. La version de base est gratuite, tandis que la "premium" permet un accès à des paramètres spécifiques : n'être "parachuté" que dans des capitales, ou sur des circuits de Formule 1, par exemple.

Sachez en tous cas que si le jeu peut constituer une occupation légère pour votre été, il est pris très au sérieux par certains utilisateurs, qui jouent sans se déplacer, uniquement avec la première image que leur propose Geoguessr, même si elle se trouve au milieu d'une forêt. Les indices deviennent alors extrêmement ténus : types d'arbres, orientation du soleil, etc...