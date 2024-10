Pokémon : Game Freak victime d’une fuite de données dévoilant les prochaines nouveautés

Le studio Game Freak a confirmé, ce week-end, avoir été victime d’une importante fuite de données dévoilant des informations cruciales sur la prochaine console de jeux vidéo Nintendo mais aussi des informations internes à l’entreprise et à ses salariés. Le développeur a annoncé avoir pris des mesures pour sécuriser ses serveurs afin que cela ne se reproduise pas. "Game Freak a découvert que des informations de nos employés ont été divulguées à l’aide d’un accès non autorisé d’un tiers en août 2024. Nous nous excusons sincèrement pour le grand désagrément et les inquiétudes que cela a causés chez toutes les personnes concernées", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des révélations croustillantes pour les fans

Parmi les informations dévoilées, les internautes ont pu avoir des détails sur les prochains jeux Pokémon de la 10e génération et sur la prochaine console. Comme le rapporte Nintendo Life, les données divulguées comprennent le nom de code de la prochaine console Nintendo, "Ounce", celui du jeu Pokémon de 10e génération non annoncé, "Gaia", ainsi que celui du jeu Pokemon Legends annoncé : Z-A, "Ikkaku". Game Freak travaillerait également avec le studio ILCA sur un jeu Pokémon massivement multijoueur, et dans lequel les combats seront importants.

Le studio a aussi des projets de films et séries. "The Great Detective Pikachu", suite de Détective Pikachu, sorti en 2019, et un troisième opus pour le moment baptisé sobrement "Game Boy", du nom de la première console à avoir reçu un épisode de Pokémon, sont attendus au cinéma. Nintendo n’échappe pas au piratage. Bien que les détails restent flous autour de la Switch 2, la société semble travailler activement sur la prochaine console.

Cette fuite de Pokémon rappelle la fameuse "gigaleak" de Nintendo en 2020, qui a révélé des jeux annulés, des prototypes, du code source, des outils de développement et des communications internes, dans le cadre de ce qui était à l'époque la plus grande fuite d'informations internes sur les jeux vidéo jamais diffusée.