Écran plus grand, jeux, prix... Ce que l'on sait de la Nintendo Switch 2.

Ce mardi sera marqué par l’annonce officielle de la Nintendo Switch 2 où les rumeurs s’intensifient. Écran plus grand, Joy-Con revisités, rétrocompatibilité… Voici ce que l’on sait déjà de cette nouvelle console.

L'attente touche à sa fin. Nintendo s'apprête à lever le voile sur la très attendue Nintendo Switch 2 lors d'un événement Nintendo Direct prévu ce mardi. Entre améliorations technologiques, rétrocompatibilité et nouvelles fonctionnalités, voici un tour d'horizon des informations qui ont fuité jusqu'à présent.

Un design hybride conservé avec un écran plus grand

Après une vidéo dévoilée en janvier dernier, la Nintendo Switch 2 conserve son format hybride qui a fait le succès de la première génération, tout en offrant un écran plus grand de 8 pouces pour une immersion encore meilleure. Le géant japonais du jeu vidéo a revu entièrement la conception des Joy-Con, les manettes de jeux.

Ils se fixeront désormais magnétiquement et incluront un capteur optique permettant une utilisation plus précise, comme une souris d’ordinateur. La console disposerait de deux ports USB-C, situés sur les tranches supérieure et inférieure.

Une rétrocompatibilité partielle

La question de la rétrocompatibilité a été l'un des sujets les plus discutés. L'Éclaireur Fnac précise que "la Nintendo Switch 2 prendra en charge la plupart des jeux physiques et numériques de la première console". Certaines mises à jour pourraient être nécessaires pour garantir un fonctionnement optimal.

Selon Polygon, Nintendo envisage de lancer des éditions spéciales "Nintendo Switch 2 Edition" pour certains titres phares, offrant une amélioration graphique et des performances accrues.

Prix et date de sortie

Si les informations restent à confirmer, Laptop Mag rapporte que "les précommandes de la Nintendo Switch 2 débuteraient dès le 9 avril, avec une sortie commerciale attendue en juin 2025". Côté tarif, la console pourrait être proposée autour de 349 dollars, voire 500 dollars pour certaines versions premium.

Pour les joueurs parisiens, Nintendo organisera des sessions de test de la Nintendo Switch 2 au Grand Palais, du 4 au 6 avril 2025. L'Éclaireur Fnac précise que "les inscriptions à cet événement sont déjà ouvertes, permettant aux fans de découvrir la console en avant-première".

L’événement de mercredi nous en dira plus sur les caractéristiques de la console et les jeux prévus. Les bruits de couloirs laissent entendre que le très attendu Mario Kart pourrait être l’un des jeux de lancement de la nouvelle console.