Furion : la première moto hybride

LA FRANCE BOUGE

A l’heure actuelle, le secteur de la moto ne propose pas de véhicule hybride, et c’est précisément la raison d’être de la Furion MK1 ! Elle préserve tous les fondamentaux de la moto tout en s’inscrivant efficacement vers une démarche écologique avérée et plus transparente.

Une solution hybride qui constitue une alternative séduisante au tout thermique ou au tout électrique. Qui plus est, la Furion MK1 s'appuie sur des carburants (éthanols et méthanols) qui respectent le cycle du carbone et sont de ce fait plus viables à moyen terme qu’une production en grande série de batteries exploitant des ressources rares et particulièrement onéreuses.

Marc Evenisse, designer, fondateur de Furion : "La nature a toujours évolué, muté et s’est adaptée... l’hybridation s’inscrit dans cet état de fait. Chez Furion, le biomimétisme est aussi un sujet d’industrie et un fondement nécessaire vers une démarche écologique pérenne."