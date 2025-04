États-Unis : Nintendo reporte les commandes pour sa console Switch 2 et évoque les droits de douane

Nintendo avait annoncé en grande pompe sa nouvelle console : la Switch 2. Mais les amateurs américains de jeux vidéos devront attendre avant de pouvoir l'acheter. L'entreprise a déclaré le report de l'ouverture des commandes sur le territoire américain, le temps "d'évaluer l'impact potentiel des droits de douane" imposés par Donald Trump.

Le géant japonais des jeux vidéo Nintendo a annoncé vendredi le report, aux États-Unis, de l'ouverture des commandes de sa nouvelle console Switch 2, le temps "d'évaluer l'impact potentiel des droits de douane" imposés par le président américain Donald Trump.

Le groupe nippon, qui a maintenu inchangée vendredi la date de lancement de la console au 5 juin selon une déclaration transmise à l'AFP, avait initialement prévu de prendre les commandes aux États-Unis à partir du 9 avril.

Le prix de vente annoncé de la Switch 2, soit 469,99 euros en Europe et 449,99 dollars, était déjà considéré comme élevé

Sollicité par l'AFP, Nintendo s'est refusé à communiquer une nouvelle date à laquelle les consommateurs américains pourront pré-acheter le successeur de la Switch, sortie en 2017 et écoulée à plus de 150 millions d'exemplaires dans le monde.

Outre l'effet des droits de douane, Nintendo veut se laisser le temps de mesurer l'évolution possible des "conditions de marché", a-t-il indiqué. Donald Trump va imposer de nouveaux droits de douane à tous les partenaires commerciaux des États-Unis.

Il prévoit notamment de mettre en place une taxe de 46% sur les produits importés aux États-Unis depuis le Vietnam, où sont fabriquées une majorité des Switch 2, par le groupe chinois Foxconn. Nintendo a choisi, dès 2019, de déplacer une partie de la production confiée à Foxconn pour contourner la première vague de droits de douane imposés à l'époque par Donald Trump à la Chine.

L'autre pays de production de la Switch, le Cambodge, s'est lui vu frappé de droits de douane de 49% de la valeur des biens importés. Ces droits de douane sont d'autant plus problématiques pour Nintendo que le prix de vente annoncé de la Switch 2, soit 469,99 euros en Europe et 449,99 dollars, était déjà considéré, en l'état, comme élevé. Joueurs et experts ont aussi critiqué le coût des jeux, soit jusqu'à 80 dollars pièce pour une copie physique aux États-Unis.