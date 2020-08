Pourquoi Epic Games, l'éditeur du jeu vidéo Fortnite, attaque Apple en justice

Le début d'une bataille royale ? Jeudi soir, Apple a banni de l’App Store, son magasin d’applications, le jeu vidéo Fortnite. Un géant du secteur qui compte la bagatelle de 250 millions de joueurs dans le monde. Il est désormais impossible de le télécharger, y compris en France, et l’application a même disparu des téléphones de ceux qui l’avaient installée. Le motif : la violation des règles de l’App Store "qui s'appliquent à tous les développeurs et sont conçues pour que le magasin soit sécurisé pour nos utilisateurs", a déclaré Apple à l'AFP.

Car Fortnite a allumé la première mèche. L’éditeur du jeu, Epic Games, est parti en croisade contre le monopole d’Apple sur le marché des applications pour iPhone. Sur l’App Store, la règle est simple : pour tout paiement effectué sur une application, Apple prélève une commission de 30%. Mais cette situation n'est pas du tout du goût d’Epic Games, qui a ouvertement défié le géant Américain. Il a proposé dans Fortnite un bonus payant et pour l’obtenir, les joueurs avaient le choix : dix dollars en passant par Apple ou huit en contournant le système en place.

Apple ne l'a pas accepté et a donc banni l'application. Sauf qu'Epic Games avait prévu le coup. Dans la minute qui a suivi le bannissement, l’éditeur a porté plainte contre Apple, entendant mettre fin à ce qu’il qualifie de "pratiques anticoncurrentielles". Cerise sur le gâteau, Fortnite a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo qui imite la célèbre pub 1984 de la marque à la pomme.

Epic Games has defied the App Store Monopoly. In retaliation, Apple is blocking Fortnite from a billion devices.



Visit https://t.co/K3S07w5uEk and join the fight to stop 2020 from becoming "1984" https://t.co/tpsiCW4gqK