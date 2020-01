Des défibrillateurs de poche pour la maison

Il devrait bientôt y avoir des défibrillateurs dans tous les lieux publics. Pourtant, 70% des arrêts cardiaques surviennent sur le lieu de domicile. Son absence dans les habitations trouve son explication dans le prix s'élevant en moyenne à 1500 euros. Plusieurs start-up travaillent donc sur des gammes de produits bon marché, vendus entre 300 et 500 euros. Des défibrillateurs de poche que l’on pourrait ranger dans un sac, une boite à gants ou un tiroir, pour l’avoir toujours à portée de main.

Non-réutilisables

Fonctionnellement parlant, il n'y a pas de différence entre le modèle de poche et celui disponible dans les lieux publics. La seule différence est qu’ils ne sont pas toujours réutilisables. La plupart du temps, il faudra passer par un spécialiste pour les reconditionner.

